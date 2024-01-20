На Сумщине мэр города и начальник РВА подрались из-за цветочных вазонов на Аллее Славы

В городе Ромны Сумской области мэр города Олег Стогний и начальник РВА Денис Ващенко подрались. Впоследствии каждый из них рассказал свою версию конфликта.

Что говорит Ващенко

Олег Ващенко рассказал, что утром 20 января родные погибших героев пришли на Аллею Славы, чтобы установить вазоны для цветов. В то же время мэр Стогний вдруг пришел и начал бурно препятствовать этому. По словам Ващенко, Стогний даже позволил себе толкать и оскорблять родителей погибших героев. При этом он говорил, что сам здесь мэр и будет решать, что можно делать, а что нет.

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Ващенко рассказал, что когда устанавливали Аллею Славы, там не было цветочных вазонов. Поэтому временно одолжили у людей, которые продают цветы. Почти год местные жители просили власть установить эти вазоны. Однако после полного игнорирования со стороны представителей местных властей люди решили взять дело в свои руки и самим установить вазоны. В то же время, мэру это не понравилось.

Произошла стычка, где городской голова толкнул одну из матерей, она упала. Я сразу вступился за родителей. Сейчас со стороны мэра в мой адрес написано заявление, что я якобы избил господина Стогния, нанес ему телесные повреждения, – подчеркнул Ващенко.

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Что говорит Стогний

Стогний рассказал свою версию инцидента. Что утром 20 января возле Аллеи Славы начались неизвестные строительные работы. Стогний вышел поинтересоваться, что происходит, ведь разрешений не было.

"Как оказалось, политическую акцию возглавлял начальник военной администрации, пользуясь служебным положением, сообщил, что им разрешения не нужны и они сами разберутся. В дальнейшем своих действиях господин Ващенко допустил откровенное нападение на меня лично и работницу исполкома", – подчеркнул Стогний.

Он также добавил, что женщине понадобилась госпитализация.