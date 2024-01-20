Що каже Ващенко

Олег Ващенко розповів, що вранці 20 січня рідні загиблих героїв прийшли на Алею Слави, аби встановити там вазони для квітів. Водночас мер Стогній раптом прийшов та почав бурхливо перешкоджати цьому. За словами Ващенка, Стогній навіть дозволив собі штовхати та ображати батьків загиблих героїв. При цьому він казав, що – сам тут мер і вирішуватиме, що можна робити, а що ні.

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Ващенко розповів, що коли встановлювали Алею Слави, там не було вазонів для квітів. Тому тимчасово їх позичили у людей, які продають квіти. Майже рік місцеві жителі просили владу встановити ці вазони. Однак після повного ігнорування з боку представників місцевої влади люди вирішили взяти справу у свої руки й самим встановити вазони. Водночас меру це не сподобалося.

Відбулася сутичка, де міський голова штовхнув одну з матерів, вона впала. Я відразу вступився за батьків. Зараз з боку мера на мою адресу написана заява, що я нібито побив пана Стогнія, завдав йому тілесні ушкодження,

– наголосив Ващенко.

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Що каже Стогній

Стогній розповів свою версію інциденту. Начебто вранці 20 січня біля Алеї Слави розпочалися невідомі будівельні роботи. Стогній вийшов поцікавитися, що відбувається, адже дозволів не було.

"Як виявилося, політичну акцію очолював Начальник військової адміністрації, який користуючись службовим становищем, повідомив, що їм дозволи не потрібні і вони самі розберуться. У подальший своїх діях, пан Ващенко допустив відвертий напад на мене особисто та працівницю виконкому", – наголосив Стогній.

Він також додав, що жінці знадобилася госпіталізація.