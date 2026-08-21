Об этом сообщили в Казанковской общине в Николаевской области.
Что известно о погибшем защитнике?
Будущий защитник родился 8 января 1992 года. Его детство и юность прошли в селе Михайловка Баштанского района. С 1998 по 2009 год Олег учился в Михайловской общеобразовательной школе, где запомнился учителям и одноклассникам как ответственный, целеустремленный и добрый юноша.
После окончания школы в 2009 году он поступил в Новобугский аграрный техникум, который успешно окончил с отличием. На этом стремление к знаниям не остановилось, и Олег получил высшее образование в Николаевском национальном аграрном университете. Свой трудовой путь он начал со спасения человеческих жизней, работая в Казанковской 17-й государственной пожарно-спасательной части. Впоследствии он прошел срочную военную службу в городе Новоград-Волынский, а позже некоторое время работал за границей и строил планы на будущее.
Полномасштабное вторжение российских оккупантов 24 февраля 2022 года полностью изменило жизнь защитника. Олег без колебаний встал на защиту Родины, присоединившись к рядам элитного подразделения – 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В ее составе он служил разведчиком, проявляя мужество, собранность и готовность рисковать собой ради соратников.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Трагедия произошла во время выполнения боевого задания по выходу на позиции вблизи населенного пункта Белогоровка Северодонецкого района Луганской области. Жизнь защитника оборвалась 18 июля 2022 года.
У погибшего героя остались мать, отец, сестра и маленькая племянница. О времени и месте проведения живого коридора в память о воине будет сообщено позже.
Напомним, на войне погиб 21-летний морской пехотинец Евгений Минженер с позывным "Андатра". Он был старшим сержантом и командиром взвода БПЛА 38-й отдельной бригады морской пехоты. Весной 2025 года Евгений получил тяжелое ранение в результате атаки российского дрона. После протезирования и реабилитации он вернулся на фронт и продолжил службу.
Также во время выполнения боевого задания в Харьковской области 17 августа погиб военнослужащий из Тернополя Владимир Зиновьевич Пашковский. Воин пал в столкновении с российскими оккупантами, до последнего оставаясь верным военной присяге и украинскому народу.