Про це повідомили у Казанківській громаді на Миколаївщині.
Що відомо про загиблого захисника?
Майбутній захисник народився 8 січня 1992 року. Його дитинство та юнацькі роки минули в селі Михайлівка Баштанського району. З 1998 по 2009 рік Олег навчався у Михайлівській загальноосвітній школі, де запам'ятався вчителям та однокласникам як відповідальний, цілеспрямований і добрий юнак.
Після завершення школи у 2009 році він вступив до Новобузького аграрного технікуму, який успішно закінчив із відзнакою. На цьому прагнення здобувати знання не зупинилося, і Олег здобув вищу освіту в Миколаївському національному аграрному університеті. Свій трудовий шлях чоловік розпочав із порятунку людських життів, працюючи у Казанківській 17-й державній пожежно-рятувальній частині. Згодом він пройшов строкову військову службу у місті Новоград-Волинський, а пізніше деякий час працював за кордоном і будував плани на майбутнє.
Повномасштабне вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року повністю змінило життя захисника. Олег без вагань став на захист Батьківщини, приєднавшись до лав елітного підрозділу – 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. У її складі він служив розвідником, виявляючи мужність, зібраність і готовність ризикувати собою заради побратимів.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Трагедія сталася під час виконання бойового завдання із виходу на позиції поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Життя захисника обірвалося 18 липня 2022 року.
У полеглого героя залишилися мати, батько, сестра та маленька племінниця. Про час та місце проведення живого коридору для вшанування пам'яті воїна буде повідомлено пізніше.
Нагадаємо, на війні загинув 21-річний морський піхотинець Євген Мінженер із позивним "Андатра". Він був головним сержантом і командиром взводу БпЛА 38-ї окремої бригади морської піхоти. Навесні 2025 року Євген отримав важке поранення через атаку російського дрона. Після протезування та реабілітації він повернувся на фронт і продовжував службу.
Також під час виконання бойового завдання на Харківщині 17 серпня загинув військовослужбовець із Тернополя Володимир Зіновійович Пашковський. Воїн поліг у протистоянні з російськими окупантами, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народу.