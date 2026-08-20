Трагічну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Що відомо про втрату?

Життя воїна обірвалося 17 серпня – він виконував бойове завдання на Харківщині.

Володимир Пашковський мужньо боровся до останнього подиху, залишаючись до кінця вірним військовій присязі та українському народу.

Його самовідданість і хоробрість стали прикладом справжнього патріотизму та любові до рідної землі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і шана Герою!

Кого ще втратила Україна на фронті?

21-річний морський піхотинець Євген Мінженер, відомий побратимам під позивним "Андатра", загинув під час бойових дій. Навесні 2025 року він отримав тяжке поранення, пройшов протезування та тривалу реабілітацію, після чого повернувся до виконання бойових завдань на передовій.

Також на фронті загинув Денис Кукса, який із 2022 року захищав Україну у складі Сил оборони. До початку військової служби він працював помічником-консультантом народної депутатки Мар'яни Безуглої.