Спас не одну жизнь, но отдал свою: на войне погиб Олег Стукаленко из Николаевской области

Во время выполнения боевого задания в Луганской области погиб военнослужащий из Баштанского района Олег Стукаленко. Защитник прошел путь от спасателя и выпускника аграрного университета до разведчика 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщили в Казанковской общине в Николаевской области.

Что известно о погибшем защитнике?

Будущий защитник родился 8 января 1992 года. Его детство и юность прошли в селе Михайловка Баштанского района. С 1998 по 2009 год Олег учился в Михайловской общеобразовательной школе, где запомнился учителям и одноклассникам как ответственный, целеустремленный и добрый юноша.

После окончания школы в 2009 году он поступил в Новобугский аграрный техникум, который успешно окончил с отличием. На этом стремление к знаниям не остановилось, и Олег получил высшее образование в Николаевском национальном аграрном университете. Свой трудовой путь он начал со спасения человеческих жизней, работая в Казанковской 17-й государственной пожарно-спасательной части. Впоследствии он прошел срочную военную службу в городе Новоград-Волынский, а позже некоторое время работал за границей и строил планы на будущее.

Полномасштабное вторжение российских оккупантов 24 февраля 2022 года полностью изменило жизнь защитника. Олег без колебаний встал на защиту Родины, присоединившись к рядам элитного подразделения – 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В ее составе он служил разведчиком, проявляя мужество, собранность и готовность рисковать собой ради соратников.

Трагедия произошла во время выполнения боевого задания по выходу на позиции вблизи населенного пункта Белогоровка Северодонецкого района Луганской области. Жизнь защитника оборвалась 18 июля 2022 года.

У погибшего героя остались мать, отец, сестра и маленькая племянница. О времени и месте проведения живого коридора в память о воине будет сообщено позже.

Напомним, на войне погиб 21-летний морской пехотинец Евгений Минженер с позывным "Андатра". Он был старшим сержантом и командиром взвода БПЛА 38-й отдельной бригады морской пехоты. Весной 2025 года Евгений получил тяжелое ранение в результате атаки российского дрона. После протезирования и реабилитации он вернулся на фронт и продолжил службу.

Также во время выполнения боевого задания в Харьковской области 17 августа погиб военнослужащий из Тернополя Владимир Зиновьевич Пашковский. Воин пал в столкновении с российскими оккупантами, до последнего оставаясь верным военной присяге и украинскому народу.