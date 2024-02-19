Сам украинский был родом из села Шиловцы, что в Черновицкой области. Последний раз дал бой врагу мужчина неделю назад.
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Гибель воина
Война унесла жизнь защитника из Буковины Олега Сверидюка. Как сообщают местные СМИ, он был старшим наводчиком механизированного отделения. Он проходил службу в 42-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Горькая потеря на передовой – погиб Олег Сверидюк 1981 года рождения с Шилівців, который был старшим наводчиком механизированного отделения одной из воинской части А4667. Вечные Почет и Память павшему в бою,
– пишет местный паблик.
Олег Сверидюк получил смертельные ранения / фото "Клишковцы Актуальные"
Свой последний бой он провел в Донецкой области – смертельные ранения получил 13 февраля
Потери Украины
- В бою в Купянске пал украинский защитник Александр Смолярчук. Он был родом из Волынской области. До вторжения россиян мужчина работал в правоохранительных органах, впоследствии посвятил себя семье. Но уже с началом большой войны он стал добровольцем и пошел защищать дом.
- Во время выхода из Авдеевки погиб воин противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады – Кирилл Ульман. В мирной жизни мужчина был предпринимателем, а пять месяцев назад защитник женился.
- В бою с оккупантами в районе Авдеевки погиб 19-летний Назар Янкевич. Как только началось полномасштабное вторжение парень хотел пойти добровольцем, однако его не взяли – тогда ему было 17. Как только Назару исполнилось 18 лет, он сразу подписал контракт с Третьей штурмовой бригадой.