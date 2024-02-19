Сам український був родом з села Шилівці, що у Чернівецькій області. Востаннє дав бій ворогу чоловік тиждень тому.

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Загибель воїна

Війна забрала життя захисника з Буковини Олега Сверидюка. Як повідомляють місцеві ЗМІ, він був старшим навідником механізованого відділення. Він проходив службу у 42-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Гірка втрата на передовій – загинув Олег Сверидюк 1981 року народження з Шилівців, який був старшим навідником механізованого відділення однієї з військової частини А4667. Вічні Шана та Пам’ять полеглому у бою,

– пише місцевий паблік.

Олег Сверидюк отримав смертельні поранення / фото "Клішківці Актуальні"

Свій останній бій він провів у Донецькій області – смертельні поранення отримав 13 лютого

Втрати України