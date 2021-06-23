Планируют на повышение, – Юрчишин сказал, какие должности может занять Татаров

Петиция об увольнении Олега Татарова набрала необходимые 25 тысяч подписей. Несмотря на это, ходят слухи, что заместителя главы Офиса Президента могут повысить.

Для Татарова рассматривают 2 должности. Об этом в эфире сообщил член антикоррупционного комитета парламента Ярослав Юрчишин.

Стоит прочитать Появились яркие личности, – полковник МВД Кур предположил, кто заменит Авакова

По его словам, по слухам из ОП, если Офис все же осмелится "снять" Арсена Авакова, то он сможет занять вакантное место министра внутренних дел.

Но это вряд ли произойдет. Ведь Аваков - едва ли не единственный системный человек из всей власти. Вторая должность, на которую рассматривают Татарова (потому что она фактически вакантна) – это руководитель Государственного бюро расследований.

Поэтому пока Татарова планируют только на повышение,

– подчеркнул Юрчишин.

Судьба петиции об увольнении Татарова

Логичнее всего, как отметил Юрчишин, как максимум – уволить Татарова, как минимум – отстранить его от действующей должности. Ведь Президент Украины Владимир Зеленский обещал народовластие – как один из главных механизмов принятия решений в государстве.

"Я думаю, что скорее всего, дело либо будут затягивать, пытаясь искать любые поводы, либо вообще проигнорируют. Потому что такая опция у президента есть", – отметил Юрчишин.

Юрчишин сказал, Чтобы будет с петицией об увольнении Татарова: смотрите видео

Коротко о петиции об увольнении Татарова