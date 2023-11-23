Всю жизнь занимаюсь коррупцией и хищением, – руководитель департамента КГГА смешно оговорился

23 ноября во время заседания Киевсовета депутатам представили нового главу Департамента предотвращения и противодействия коррупции. Им стал Олег Тимошенко. И он уже всем запомнился своей забавной оговоркой.

Обратим внимание, что Олег Тимошенко в октябре этого года выиграл конкурс на соответствующий пост. Об этом стало известно с пленарного заседания сессии Киевского городского совета. В четверг, 23 ноября, он выступал перед депутатами, что мгновенно сделало его звездой сети.

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Во время выступления смешно оговорился

Перед назначением главой Департамента предотвращения и противодействия коррупции Олег Тимошенко работал главой КП "Муниципальная охрана". Там он имел вдвое высшую заработную плату – 30 против 12 тысяч гривен в новой должности в КГГА.

Зарплата у меня немного выше, это 30 тысяч гривен, и я получу максимальную пенсию, пока мне этого достаточно. Мотивация у меня была такова, что я всю жизнь – большую часть своей жизни – занимаюсь этим направлением. Коррупция, хищение, бюджет и т.д. Я в этом разбираюсь. (Смеется – 24 Канал). Прошу прощения, немного волнуюсь, прошу прощения,

– отметил Тимошенко.

Новый руководитель покраснел, а все присутствующие начали громко смеяться, чтобы поддержать его и разрядить атмосферу.

Руководитель Департамента КГГА смешно оговорился: смотрите видео

Олег Тимошенко отметил, что почти 30 лет проработал в правоохранительных органах. Он самостоятельно прошел путь от рядового полицейского до руководящих должностей. У него звание полковника полиции.

Также он был первым заместителем начальника Днепровского райуправления полиции города Киева. А его основные задачи во время правоохранительной карьеры – выявление факторов хищения бюджетных средств, а также коррупции.

Чем будет заниматься Департамент