Всю жизнь занимаюсь коррупцией и хищением, – руководитель департамента КГГА смешно оговорился
Источник:"Киевщина 24/7"
23 ноября во время заседания Киевсовета депутатам представили нового главу Департамента предотвращения и противодействия коррупции. Им стал Олег Тимошенко. И он уже всем запомнился своей забавной оговоркой.
Обратим внимание, что Олег Тимошенко в октябре этого года выиграл конкурс на соответствующий пост. Об этом стало известно с пленарного заседания сессии Киевского городского совета. В четверг, 23 ноября, он выступал перед депутатами, что мгновенно сделало его звездой сети.
Читайте также У экс-председателя Госспецсвязи есть криптокошелек, в котором хранится 1,5 миллиона долларов, – САП
Во время выступления смешно оговорился
Перед назначением главой Департамента предотвращения и противодействия коррупции Олег Тимошенко работал главой КП "Муниципальная охрана". Там он имел вдвое высшую заработную плату – 30 против 12 тысяч гривен в новой должности в КГГА.
Зарплата у меня немного выше, это 30 тысяч гривен, и я получу максимальную пенсию, пока мне этого достаточно. Мотивация у меня была такова, что я всю жизнь – большую часть своей жизни – занимаюсь этим направлением. Коррупция, хищение, бюджет и т.д. Я в этом разбираюсь. (Смеется – 24 Канал). Прошу прощения, немного волнуюсь, прошу прощения,
– отметил Тимошенко.
Новый руководитель покраснел, а все присутствующие начали громко смеяться, чтобы поддержать его и разрядить атмосферу.
Руководитель Департамента КГГА смешно оговорился: смотрите видео
Олег Тимошенко отметил, что почти 30 лет проработал в правоохранительных органах. Он самостоятельно прошел путь от рядового полицейского до руководящих должностей. У него звание полковника полиции.
Также он был первым заместителем начальника Днепровского райуправления полиции города Киева. А его основные задачи во время правоохранительной карьеры – выявление факторов хищения бюджетных средств, а также коррупции.
Чем будет заниматься Департамент
- Его основные задачи утверждены решением Киевсовета. Речь идет о оценке коррупционных рисков в деятельности КГГА. Также речь идет о подготовке мероприятий и предложений по их устранению.
- Кроме того, речь идет о контроле соблюдения антикоррупционного законодательства. А еще – своевременное выявление и урегулирование конфликтов интересов у сотрудников структурных подразделений КГГА. Среди обязанностей – обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.
- К слову, Киев – первый украинский город, где создали Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Для этого была создана специальная комиссия, которая проводила собеседования с претендентами с середины октября. Комиссия, проанализировав документы, допустила 15 кандидатов, из которых в финал вышли три человека. Победителем конкурса стал Олег Тимошенко.