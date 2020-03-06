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      У одного из самых богатых бизнесменов России Олега Тинькова лейкемия

      - Читати новину українською

      Бизнесмен Олег Тиньков, который является владельцем банка "Тинькофф" и еще ряда известных российских предприятий, онкоболен. Стало известно об этом в день, когда Министерство финансов США обвинило его в сокрытии миллиарда долларов доходов.

      Диагноз бизнесмен получил еще в октябре и после того прошел несколько курсов химиотерапии. Соответствующую информацию от представителей самого олигарха получила Meduza.

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      У Тинькова отметили, что болезнь никак не скажется на его бизнесе, поскольку он уже отошел от операционной деятельности. Однако, она может стать причиной отказа в экстрадиции в США. Дело в том, что утром 6 марта министерство юстиции США обвинило Тинькова в сокрытии миллиарда долларов активов и доходов. Он должен был уплатить за них налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.

      Тиньков сейчас находится в Лондоне. 27 апреля начнется суд по вопросу его экстрадиции в США.

      Кто такой Олег Тиньков

      Олегу Тинькову 52 года. Это один из самых богатых российских предпринимателей. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира. Его состояние в 2017 году превысило 1 миллиард долларов.

      Олег Тиньков известен как основатель сети магазинов бытовой техники "Техношок", заводов "Дарья", производивших замороженные полуфабрикаты, пивоваренной компании и сети ресторанов "Тинькофф". Является основателем и председателем Совета директоров "Тинькофф Банка".


      Олега Тинькова США подозревают в сокрытии доходов / фото: forbes.ru

      Тиньков попал в так называемый "кремлевский доклад" Министерство финансов США. Это список приближенных к Владимиру Путину бизнесменов.

      Известен тем, что предложил сделать Владимира Путина императором. По его мнению, демократия никогда не приживется в России, ведь государству нужен император. И им может стать президент России Владимир Путин.

      Также он назвал российского оппозиционного политика Алексея Навального копией "популистки Юлии Тимошенко".

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Бизнес Новости России Здоровье Новости политики Онкозаболевания
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