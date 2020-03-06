В одного з найбагатших бізнесменів Росії Олега Тінькова лейкемія

Бізнесмен Олег Тіньков, який є власником банку "Тинькофф" і ще низки відомих російських підприємств, має онкозахворювання. Стало відомо назагал про це у день, коли Міністерство фінансів США звинуватило його у приховуванні мільярда доларів доходів.

Діагноз бізнесмен отримав ще у жовтні, і після того пройшов декілька курсів хіміотерапії. Відповідну інформацію від представників самого олігарха отримала Meduza.

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У Тінькова зазначили, що хвороба ніяк не позначиться на його бізнесі, оскільки він вже відійшов від операційної діяльності. Однак, вона може стати причиною відмови в екстрадиції до США. Справа в тім, що вранці 6 березня міністерство юстиції США звинуватило Тінькова в приховуванні мільярда доларів активів і доходів. Він мав сплатити за них податок при виході з американського громадянства в 2013 році.

Тиньков зараз перебуває в Лондоні. 27 квітня розпочнеться суд з питання його екстрадиції в США.

Хто такий Олег Тіньков

Олегові Тінькову 52 роки. Це один з найбагатших російських підприємців. За даними Forbes, в 2014 році обіймав 1210-е місце в списку найбільш заможних людей світу. Його статок у 2017 році перевищив 1 мільярд доларів.

Олег Тиньков відомий як засновник мережі магазинів побутової техніки "Техношок", заводів "Дарина", які виробляли заморожені напівфабрикати, пивоварної компанії і мережі ресторанів "Тінькофф". Є засновником і головою Ради директорів "Тінькофф Банку".



Олега Тінькова США підозрює у приховуванні доходів / Фото forbes.ru

Тіньков потрапив до і так званої "кремлівської доповіді" Міністерство фінансів США. Це список наближених до Володимира Путіна бізнесменів.

Відомий тим, що запропонував зробити Володимира Путіна імператором. На його думку, демократія ніколи не приживеться у Росії, адже державі потрібен імператор. І ним може стати президент Росії Володимир Путін.

Також він назвав російського опозиційного політика Олексія Навального копією "популістки Юлії Тимошенко".