Стала известна судьба льва, который едва не съел директора зоопарка и коллаборанта Олега Зубкова

22 июня в оккупированном Севастополе в сафари-парке "Тайган" лев напал на директора заведения, местного коллаборанта Олега Зубкова. Животное перегрызло ему трахею, мышцы шеи и грудины.

Зубкову сделали операцию, которая длилась три часа. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, но его стабилизировали. Врачи говорят, что давать прогнозы, выживет ли директор зоопарка – рано, передает 24 Канал.

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Что будет со львом, который напал на Зубкова

Льва, который напал на директора "Тайгана" не будут усыплять. Экспертная комиссия решила: хищник повел себя как заложено природой. А человек – допустил ошибку, оставшись наедине с животными.

В Росприроднадзоре Крыма рассказали росСМИ: регламент запрещает сотрудникам находиться в вольере в одиночку. Неосторожность директора парка – не повод умерщвлять льва.

К слову, прошлом году львы загрызли насмерть сотрудницу зоопарка Леокадию Перевалову. По иронии судьбы, тогда сам Зубков заявил, что животных трогать не будут: "Эвтаназию не могут приказать никакие службы", – говорил он.