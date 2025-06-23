Стала известна судьба льва, который едва не съел директора зоопарка и коллаборанта Олега Зубкова
- 22 июня в оккупированном Севастополе лев напал на директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова.
- Льва не будут усыплять, поскольку экспертная комиссия считает, что хищник действовал в соответствии со своей природой, а ошибку допустил пострадавший.
22 июня в оккупированном Севастополе в сафари-парке "Тайган" лев напал на директора заведения, местного коллаборанта Олега Зубкова. Животное перегрызло ему трахею, мышцы шеи и грудины.
Зубкову сделали операцию, которая длилась три часа. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, но его стабилизировали. Врачи говорят, что давать прогнозы, выживет ли директор зоопарка – рано, передает 24 Канал.
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Что будет со львом, который напал на Зубкова
Льва, который напал на директора "Тайгана" не будут усыплять. Экспертная комиссия решила: хищник повел себя как заложено природой. А человек – допустил ошибку, оставшись наедине с животными.
В Росприроднадзоре Крыма рассказали росСМИ: регламент запрещает сотрудникам находиться в вольере в одиночку. Неосторожность директора парка – не повод умерщвлять льва.
К слову, прошлом году львы загрызли насмерть сотрудницу зоопарка Леокадию Перевалову. По иронии судьбы, тогда сам Зубков заявил, что животных трогать не будут: "Эвтаназию не могут приказать никакие службы", – говорил он.