Умер известный писатель и крымский историк Олекса Гайворонский

Умер крымский историк, писатель, телеведущий, автор статей об истории и культуре полуострова Олекса Гайворонский. Он длительное время болел.

В редакции Crimean Tatars отметили, что вклад Гайворонского в историю крымских татар сложно оценить. Он открыл мир Крымского Ханства и Золотой Орды, рассказал обо всех сохранившихся памятниках полуострова.

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Умер Олекса Гайворонский

После продолжительной болезни умер известный историк, писатель, великий друг крымскотатарского народа Олекса Гайворонский. Его вклад в историю крымских татар сложно оценить. Он открыл нам мир Крымского Ханства и Золотой Орды, рассказал обо всех сохранившихся памятниках полуострова. Он по крупицам собирал историю Страны Крым и щедро делился своими знаниями,

– говорится в сообщении.



Умер Олекса Гайворонский / фото из соцсетей

Что известно о Гайворонском

Олекса Гайворонский был известен как специалист по истории Крыма времен существования там крымскотатарского государства – Крымского ханства. Свою деятельность историка начал в Бахчисарайском культурном заповеднике в 1996 году. 15 лет проработал в Ханском Бахчисарайском дворце.

После аннексии Крыма в 2014 году Гайворонский остался в родном Бахчисарае. Он говорил, что остается гражданином Украины, который продолжает жить в Крыму, и называл себя "пленником исторических обстоятельств".

В 2016 году Гайворонский представил одну из своих книг – "Краина Крым. Очерки о памятниках истории Крымского ханата".

Также Гайворонский является автором двухтомника "Повелители двух материков" об истории Крыма XV-XVIII веков.

Кроме этого, Гайворонский создал сценарий к первому крымскотатарскому детскому фильму-сказке "Хидыр-деде", исследовал биографию Исмаила Гаспринского для фильма "Переводчик" и Бекира Чобан-Заде для фильма "Путь джигита".

Напомним, что ранее умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундер. Ему было 94 года. Особую известность ему принесли романы "Бессмертие" и "Невыносимая легкость бытия".