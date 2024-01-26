В эфире телемарафона это решение врага прокомментировал спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что "Оленегорский горняк" небоеспособен, передает 24 Канал.

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Судно находится на ремонте

Дмитрий Плетенчук подтвердил, что в Севастополь враг перегнал "Оленегорский горняк". Он прокомментировал информацию, которую 24 января сообщили в партизанском движении "Атеш". По словам представителя ВМС ВСУ, подтверждена информация о том, что соответствующее судно стоит в Севастопольской бухте.

Он отметил, что после повреждений, которые получил большой десантный корабль, он находится на ремонте. Само судно квалифицировали как небоеспособное.

Скорее всего, именно с этой целью, из Новороссийска его туда притянули. Поэтому ожидать от него каких-то очередных подвигов не стоит,

– отметил Дмитрий Плетенчук.

Его спросили о возможности ремонта судна и вывода его в боевое состояние. Представитель ВМС считает, что соответствующий сценарий развития событий допустим. В то же время он отметил, что в ближайшей перспективе, с учетом значительных повреждений, достичь этого будет невозможно.

Что известно об атаке "Оленегорского горняка"