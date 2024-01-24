Их стоимость составляет около 20 миллионов долларов. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан подробно рассказал 24 Каналу о катерах Zodiac Hurricane и перспективах, которые эти лодки открывают Силам обороны.

Важно Продолжается последовательная работа, – военный эксперт о решении последнего "Рамштайна"

Преимущества катеров в море

Катер Zodiac Hurricane – многофункциональная машина, которая может взять на борт и десант, и достаточное количество вооружения, в том числе ЗРК, бомб. Он способен выполнять множество задач на море.

В настоящее время формируется ударный кулак Украины на море. Катера на воде, вертолеты в воздухе будут работать в акватории Черного моря. Серьезная тема сейчас поднялась именно по работе на воде,

– сказал Свитан.

По его словам, для Вооруженных Сил Украины крайне важен и нужен москитный флот и сейчас он формируется. По мнению военного эксперта, после того, как Украина получит самолеты, как минимум одну эскадрилью F-16 переведут в подчинение военно-морского флота для выполнения задач на море.

Москитный флот – совокупность быстроходных и маневренных малых боевых кораблей, например торпедных, сторожевых, ракетных, а также других малых катеров.

"F-16 помогут потопить весь Черноморский флот и тогда будет первый в этом тысячелетии случай, когда армия, не имеющая тяжелых кораблей, уничтожила весь российский флот", – добавил Свитан.

Кроме катеров Канада передаст Украине прицепы и запасные части, а также будет обучать украинских операторов по коммерческому контракту.

Важно! В каждую лодку Zodiac Hurricane интегрирован электронный пакет, включая радары, радарные дисплеи, эхолоты, GPS-устройства, HF/UHF/VHF радиостанции и системы внутренней связи. Такие катера выпускаются в разной длине – 6, 7, 9, 11 и 13 метров. Zodiac Hurricane может вместить от 8 до 21 человека в зависимости от модели.

Что поможет Украине изменить ход войны

Вооруженные Силы Украины с нетерпением жду американские истребители F-16 По мнению многих экспертов, именно самолеты могут кардинально изменить ситуацию в поле боя. Ведь сейчас у России есть существенное преимущество в воздухе.

Однако, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украине нужны не только западные истребители типа F-16. К тому же полковник отметил, что ВСУ не могут воевать с армией, которая нас обходит количеством и по технологиям.

По мнению Игнатия, высокотехнологичное дальнобойное оружие является инструментом, который необходим Украине, чтобы завершить войну. Он подчеркнул, что нашей армии важно иметь количество этого оружия, чтобы бить врага более эффективно. Тогда это будет серьезная помощь нашим собратьям из Сухопутных войск.