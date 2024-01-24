Їх вартість становить приблизно 20 мільйонів доларів. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан детально розповів 24 Каналу про катери Zodiac Hurricane та перспективи, які ці човни відкривають Силам оборони.

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Переваги катерів у морі

Катер Zodiac Hurricane – багатофункціональна машина, яка може взяти на борт й десант, і достатню кількість озброєння, зокрема ЗРК, бомб. Він здатний виконувати багато завдань на морі.

Зараз формується ударний кулак України на морі. Катери на воді, вертольоти у повітрі працюватимуть в акваторії Чорного моря. Серйозна тема зараз піднялася саме щодо роботи на воді,

– мовив Світан.

За його словами, для Збройних Сил України вкрай важливий та потрібний москітний флот й нині він формується. На думку військового експерта, після того, як Україна отримає літаки як мінімум одну ескадрилью F-16 переведуть у підпорядкування військово-морського флоту для виконання завдань на морі.

Москітний флот – сукупність швидкохідних і маневрених малих бойових кораблів, наприклад, торпедних, сторожових, ракетних, а також інших малих катерів.

"F-16 допоможуть потопити весь Чорноморський флот й тоді буде перший у цьому тисячолітті випадок, коли армія, яка немає важких кораблів, знищила весь російський флот", – додав Світан.

Окрім катерів, Канада передасть Україні причепи та запасні частини, а також навчатиме українських операторів за комерційним контрактом.

Важливо! У кожний човен Zodiac Hurricane інтегрований електронний пакет, зокрема радари, радарні дисплеї, ехолоти, GPS-пристрої, HF/UHF/VHF радіостанції та системи внутрішнього зв'язку. Такі катери випускаються в різній довжині – 6, 7, 9, 11 та 13 метрів. Zodiac Hurricane можуть вмістити від 8 до 21 людини залежно від моделі.

Що допоможе Україні змінити хід війни

Збройні Сили України з нетерпінням чекаю на американські винищувачі F-16. На думку багатьох експертів, саме літаки можуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. Адже зараз Росія має суттєву перевагу в повітрі.

Однак за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, Україні потрібні не лише західні винищувачі типу F-16. До того ж полковник зауважив, що ЗСУ не можуть воювати з армією, яка нас обходить кількістю і ще й по технологіях.

На думку Ігната, високотехнологічна далекобійна зброя є інструментом, який потрібний Україні, аби завершити війну. Він підкреслив, що нашій армії важливо мати кількість цієї зброї, щоб бити ворога ефективніше. Тоді це буде серйозна допомога нашим побратимам з Сухопутних військ.