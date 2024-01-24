Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також підбив підсумки "Рамштейну"-18.

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"Триває послідовна та систематична робота. Вона доволі на серйозному високому рівні з погляду оцінки ситуації", – мовив Мусієнко.

Підсумки "Рамштайну"-18

Формат "Рамштайн" та європейські країни ухвалили рішення про те, що потрібно проводити аудит переданої Україні допомоги. Оцінити, що було зроблено й що ще потрібно зробити. Наприклад, під час аудиту з'ясувалося, що Канада ще не надала батарею NASAMS й засоби ППО.

Це спричинило хороші дискусії на нашу користь. Я думаю, що проведений аудит пришвидшить постачання цієї системи в Україну,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Також підіймалося питання зміцнення протиповітряної оборони та збільшення постачання найнеобхідніших для Сил оборони боєприпасів. Мусієнко уточнив, що мовиться про поточні потреби по артилерії та засобах вогневого ураження.

"Ще одне важливе питання – допостачання того, що вже було обіцяно й про що домовилися. У цьому сенсі абсолютно послідовна позиція Сполучених Штатів, з погляду того, що ще багато чого треба й можна знайти, зокрема в країнах учасницях "Рамштайну" й поставити Україні", – додав військовий експерт.

До слова, наступний "Рамштайн" відбудеться в середині лютого, напередодні засідання Ради України-НАТО на рівні міністрів оборони у Брюсселі.

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