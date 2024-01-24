Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що результати цієї зустрічі не є доступними загалу. Висновки можна робити лише з коментарів посадових осіб.

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Які результати теперішнього "Рамштайну"

Як наголосив Грабський, пріоритети України залишаються незмінними. Це – і посилення ППО, і забезпечення боєприпасами, і збільшення кількості артилерійських систем тощо. Також Україна намагається знайти ту зброю, яка допоможе суттєво змінити ситуацію на полі бою.

Я іноді натякав, що намагання отримати паритет з росіянами на полі бої у сухопутній складовій – це, фактично, завдання, яке не може бути виконаним. Але це не означає, що потрібно здаватися. Навпаки, ми маємо шукати інші шляхи та засоби для боротьби. Як говорив Залужний, знайти "новий порох". І це може бути військово-повітряна компонента,

– сказав Грабський.

Також були розмови про те, що союзники передаватимуть зброю дальнього радіуса дії. Це допоможе виконувати завдання стратегічного рівня. Але найважливіше – щоб союзники нарешті дозволили бити по Росії західною зброєю.

Я маю надію, що на цьому саміті говорили про те, щоб ми могли використовувати західні засоби ураження по території Росії. Але при цьому ми не пасемо задніх. Ми самі створюємо таку зброю, яка здатна завдавати ударів глибоко по території ворога,

– зазначив Грабський.

Зустріч у форматі "Рамштайн": коротко