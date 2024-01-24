Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что результаты этой встречи не доступны в целом. Выводы можно делать только из комментариев должностных лиц.
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Какие результаты нынешнего "Рамштайна"
Как отметил Грабский, приоритеты Украины остаются неизменными. Это – и усиление ПВО, и обеспечение боеприпасами, и увеличение количества артиллерийских систем. Также Украина пытается найти оружие, которое поможет существенно изменить ситуацию на поле боя.
Я иногда намекал, что попытка получить паритет с россиянами на поле бои в сухопутной составляющей – это фактически задача, которая не может быть выполнена. Но это не значит, что нужно сдаваться. Напротив, мы должны искать другие пути и средства борьбы. Как говорил Залужный, найти "новый порох". И это может быть военно-воздушная компонента,
– сказал Грабский.
Были также разговоры о том, что союзники будут передавать оружие дальнего радиуса действия. Это поможет выполнять задачи стратегического уровня. Но самое важное – чтобы союзники наконец-то позволили бить по России западным оружием.
Я надеюсь, что на этом саммите говорили о том, чтобы мы могли использовать западные средства поражения по территории России. Но при этом мы не отстаем. Мы сами создаем такое оружие, которое способно наносить удары глубоко по территории врага,
– отметил Грабский.
Встреча в формате "Рамштайн": коротко
- Министр обороны Украины Рустем Умеров на "Рамштайне" очертил, что нужно Силам обороны Украины для прорыва на фронте. Важно получить инновационные технологии. Они будут играть главную роль в повестке дня Минобороны в 2024 году.
- Также важно, чтобы международные партнеры обеспечили долгосрочные пакеты военной помощи. Украина готова вкладываться в технологии и делиться опытом боевых действий.
- На "Рамштайне" стало известно, что Германия передаст Украине вертолеты. Речь идет о шести списанных многоцелевых военных вертолетах Sea King Mk41.