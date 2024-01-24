Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также подвел итоги "Ромштейна"-18.

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"Продолжается последовательная и систематическая работа. Она достаточно на серьезном высоком уровне с точки зрения оценки ситуации", – сказал Мусиенко.

Итоги "Рамштайна"-18

Формат "Рамштайн" и европейские страны приняли решение о том, что нужно проводить аудит оказанной Украине помощи. Оценить, что было сделано и что еще предстоит сделать. К примеру, во время аудита выяснилось, что Канада еще не предоставила батарею NASAMS и средства ПВО.

Это привело к хорошим дискуссиям в нашу пользу. Я думаю, что проведенный аудит ускорит поставки этой системы в Украину,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Также поднимался вопрос укрепления противовоздушной обороны и увеличения поставок необходимых для Сил обороны боеприпасов. Мусиенко уточнил, что говорится о текущих потребностях по артиллерии и средствам огневого поражения.

"Еще один важный вопрос – доставка того, что уже было обещано и о чем договорились. В этом смысле абсолютно последовательная позиция Соединенных Штатов, с точки зрения того, что еще многое нужно и можно найти, в частности в странах-участницах "Рамштайна" и поставить" Украине", – добавил военный эксперт.

К слову, следующий "Рамштайн" состоится в середине февраля, в преддверии заседания Совета Украины-НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.

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