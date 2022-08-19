Такое мнение 24 каналу озвучил директор программ практической политики Института политического образования, политолог Александр Солонтай. Он также рассказал, что изменилось после того раза, когда россияне уже не пустили миссию ООН в Еленовку.
По теме Правда должна быть установлена: Зеленский и Гутерриш договорились о миссии относительно трагедии в Еленовке
россияне "зачистили" следы
россияне забрали доказательства, "зачистили" следы. Они сделали так, чтобы визит миссии ООН был неэффективным,
– подчеркнул Солонтай.
Он также рассказал, что оккупанты могут подготовить картинку для своего информационного пространства, где их посетила миссия ООН, а они будут распространять свои нарративы. Саму же делегацию используют как обычную "подтанцовку".
"Для подтверждения своих версий, отказываясь признать тот факт, что они убили наших защитников", – добавил политолог.
Поэтому, по его мнению, миссия ООН в Еленовке будет безрезультативной.
Солонтай о безрезультативной миссии ООН в Еленовке: смотрите видео
ООН молчанием может подыграть пропаганде
Солонтай также отметил, что вполне вероятно делегацию используют для "картинки", чтобы среди своего населения дальше продвигать необходимые нарративы.
Стоит себе представитель ООН, какая-то мощная уважаемая делегация. Рядом – российские войска, озвучивающие свою версию, а те просто слушают на камеру. Даже не поддакивают, а просто слушают,
– подчеркнул политолог.
Далее, по его словам, картинка обрывается и демонстрируется только часть, где россияне рассказывают свою версию в присутствии представителей ООН. И отмечают, что вот уже весь мир признает: это не россия виновата в трагедии в Еленовке.
Это еще одно подтверждение "беззубости" организации
Солонтай отметил, что такая ситуация станет еще одним подтверждением "беззубости" ООН. Организация потом на своем сайте разместит информацию, что она ничего не говорила, а просто слушала, но это уже мало кто прочтет.
Эта структура парализована, поскольку внутри нее сидит россия. И почему она "беззубая"? Да потому, что механизмов того, как дать достойный ответ, у нее просто нет. Это лишний раз доказывает, что ООН нужно реформировать или исключать россию из ООН,
– подытожил политолог.
Убийство украинских военнополенных в Еленовке: что известно
- 29 июля россияне прицельным огнем из артиллерии обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Погибли сразу 40 человек.
- В украинской разведке сообщили, что за теракт ответственны "вагнеровцы". Главной целью теракта было скрыть факты тотального хищения средств, которые 1 августа должна была проверить комиссия из москве.
- россия не пускает международные организации в колонию. Правда, ее посетили представители Красного креста, но пообщаться с украинскими пленными лицом к лицу возможности не получили.