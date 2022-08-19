Таку думку 24 каналу озвучив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти, політолог Олександр Солонтай. Він також розповів, що змінилось після того разу, коли росіяни вже не пустили місію ООН в Оленівку.

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росіяни "зачистили" сліди

росіяни забрали докази, "зачистили" сліди. Вони зробили так, щоб візит місії ООН був безефективним,

– наголосив Солонтай.

Він також розповів, що окупанти можуть підготувати картинку для свого інформаційного простору, де до них завітала місія ООН, а вони будуть поширювати свої наративи. Саму ж делегацію використають як звичайну "підтанцьовку".

"Для підтвердження своїх версій, відмовляючись визнати той факт, що вони вбили наших захисників", – додав політолог.

Тож, на його думку, місія ООН в Оленівці буде безрезультативною.

Солонтай про безрезультативну місію ООН в Оленівку: дивіться відео

ООН мовчанням може підіграти пропаганді

Солонтай також зазначив, що цілком імовірно делегацію використають для "картинки", аби серед свого населення далі просувати необхідні наративи.

Стоїть собі якийсь представник ООН, якась потужна поважна делегація. Поруч – російські війська, які озвучують свою версію, а ті просто слухають на камеру. Навіть не піддакують, а просто слухають,

– підкреслив політолог.

Далі, за його словами, картинка обривається і демонструється лише та частина, де росіяни розповідають свою версію в присутності представників ООН. І зазначають, що ось уже весь світ визнає: це не росія винна в трагедії в Оленівці.

Це ще одне підтвердження "беззубості" організації

Солонтай зауважив, така ситуація стане ще одним підтвердженням "беззубості" ООН. Організація потім на своєму сайті розмістить інформацію, що вона нічого не говорила, а просто слухала, та це вже мало хто прочитає.

Ця структура паралізована, оскільки всередині неї сидить росія. І чому вона "беззуба"? Та тому що механізмів того, як дати гідну відповідь, у неї просто немає. Це зайвий раз доводить, що ООН потрібно реформувати або виключати росію з ООН,

– підсумував політолог.

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