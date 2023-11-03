Оленич о деле НАБУ: Департамент земельных ресурсов действовал согласно действующему законодательству

Заместителю председателя КГГА Петру Оленичу объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Его обвинили в участии в передаче части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения под застройку.

Заместитель председателя КГГА прокомментировал дело о якобы незаконном проекте решения Киевсовета, на основании которого принято решение об отводе земельного участка. По его словам, Департамент земельных ресурсов действовал согласно действующему законодательству и на основании решения Киевского городского совета.

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Петр Оленич отреагировал на дело НАБУ

Департамент земельных ресурсов действовал согласно действующему законодательству и на основании решения Киевского городского совета. Все разрешения и градостроительная документация были выданы еще в 2017-18 годах (до занятия мной должности), а проект согласован соответствующими органами власти. Более того, Департамент всегда способствовал и предоставлял всю запрашиваемую информацию правоохранительным органам и сотрудничал со следствием по этому вопросу.

– сообщил Петр Оленич.

Он отметил требование беспристрастного следствия и отметил, что готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. "Свою правоту и невиновность буду доказывать правовым способом.

А также буду настаивать на выявлении и привлечении к ответственности граждан, которые ввели в заблуждение правоохранителей, предоставив недостоверную информацию по этому делу", – подчеркнул Петр Оленич.