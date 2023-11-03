Заступник голови КМДА прокоментував справу про ніби-то незаконний проєкт рішення Київради, на підставі якого прийнято рішення про відведення земельної ділянки. За його словами, Департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством і на підставі рішення Київської міської ради.
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Петро Оленич відреагував на справу НАБУ
Департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством і на підставі рішення Київської міської ради. Усі дозволи і містобудівна документація були видані ще у 2017-18 роках (до зайняття мною посади), а проєкт погоджений відповідними органами влади. Більше того, Департамент завжди сприяв і надавав усю запитувану інформацію правоохоронним органам та співпрацював зі слідством з цього питання,
– повідомив Петро Оленич.
Він наголосив на вимозі неупередженого слідства і зазначив, що готовий до співпраці з правоохоронними органами. "Свою правоту і невинуватість доводитиму у правовий спосіб.
А також наполягатиму на виявленні та притягненні до відповідальності громадян, які ввели в оману правоохоронців, надавши недостовірну інформацію щодо цієї справи", – наголосив Петро Оленич.