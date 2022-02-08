Оленина и лангустины: в сети показали меню Кремля по случаю визита Макрона

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в Кремле. Оказалось, что часть беседы прошла за рабочим обедом, меню которого даже показали в сети.

Для президента Франции в Кремле приготовили 7 блюд. В "изысканном меню", как его назвали в пресс-службе Путина, блюда, которые большинство россиян едят точно не каждый день.

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Макрона угощали олениной и лангустинами

В частности, Макрону предлагали моченые яблоки с лангустином и равиоли со шпинатом. В то же время в меню по случаю визита президента Франции – уха из пяти видов рыб и щербет из имбиря.

На "горячее" в Кремле подавали стейк из осетрины с птитимом и оленину с бататом и ежевикой.

Не забыли у Путина и про десерт – грушевый тарт с ванильным мороженым. В то же время подавали два вида белого сухого вина. Согласно меню, изготовленного в России в 2015 году.

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Переговоры Путина и Макрона: коротко

Эммануэль Макрон встретился с российским президентом 7 февраля в Москве. В частности, говорили об урегулировании ситуации на Донбассе, Крыме и концентрации войск России у границ Украины.

После встречи, которая длилась 5 часов, Макрон заявил, что важно снизить напряженность ситуации вокруг Украины. В то же время Путин на пресс-конференции после переговоров, как обычно, цинично манипулировал темой Украины.

Кроме того, лидер Франции Эммануэль Макрон сказал, что достиг поставленной цели во время визита в Россию. По его мнению, именно эти переговоры "спасли ситуацию между Украиной и Россией от обострения".

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