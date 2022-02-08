Для президента Франції у Кремлі приготували 7 страв. У "вишуканому меню", як його назвали у пресслужбі Путіна, страви, які більшість росіян їдять точно не кожен день.

Зверніть увагу Макрон і Путін уклали угоду, яка стосується України, – Financial Times

Макрона пригощали олениною та лангустинами

Зокрема, Макрону пропонували мочені яблука з лангустином та равіолі зі шпинатом. Водночас у меню з нагоди візиту президента Франції – юшка з п'яти видів риб та щербет з імбиру.

На "гаряче" у Кремлі подавали стейк з осетрини з птитімом та оленину з бататом і ожиною.

Не забули у Путіна й про десерт – грушевий тарт з ванільним морозивом. Водночас подавали два види білого сухого вина. Згідно з меню, виготовленого в Росії у 2015 році.

Зауважте Попереду вирішальні дні: яку позицію щодо України у розмові з Путіним висловив Макрон

Переговори Путіна та Макрона: коротко

Еммануель Макрон зустрівся з російським президентом 7 лютого у Москві. Зокрема, говорили про врегулювання ситуації на Донбасі, Крим та концентрацію військ Росії біля кордонів України.

Після зустрічі, яка тривала 5 годин, Макрон заявив, що важливо знизити напруженість ситуації навколо України. Водночас Путін на пресконференції після переговорів, як зазвичай, цинічно маніпулював темою України.

Крім того, лідер Франції Еммануель Макрон сказав, що досягнув поставленої мети під час візиту до Росії. На його думку, саме ці переговори "врятували ситуацію між Україною та Росією від загострення".

Зверніть увагу – Путін знову пригрозив Європі: дивіться відео