Олесь Довгий слагает депутатский мандат и уходит из политики

Народный депутат Олесь Довгий заявил, что слагает депутатский мандат. Он также отметил, что планирует уйти из политики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Олеся Довгого на его фейсбук-странице.

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Что известно о сложении мандата Олесем Довгим

Олесь Довгий заявил, что он уходит из политики, поэтому написал заявление о прекращении полномочий народного депутата.

Две реплики. Первая: не планирую баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Вторая: планирую в дальнейшем поддерживать ВСУ, социальные и культурные проекты,

– написал нардеп.

Он также отметил, что верит в Украину, а также поблагодарил свою семью, друзей и команду за поддержку.

"Ценю здравый смысл и порядочность!" – резюмировал Довгий.

Стоит отметить, что из-за того, что Олесь Довгий является мажоритарщиком, после того, как Рада проголосует за лишение мандата, в парламенте останутся 398 нардепов.

Кто такой Олесь Довгий