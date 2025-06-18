Олесь Довгий слагает депутатский мандат и уходит из политики
- Олесь Довгий заявил о сложении депутатского мандата и выходе из политики, не планирует баллотироваться или занимать должности в государственной власти.
- Довгий был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец, был членом комитета по вопросам здоровья нации.
- После сложения мандата Довгого в парламенте останутся 398 нардепов, поскольку он был мажоритарщиком.
Народный депутат Олесь Довгий заявил, что слагает депутатский мандат. Он также отметил, что планирует уйти из политики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Олеся Довгого на его фейсбук-странице.
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Что известно о сложении мандата Олесем Довгим
Олесь Довгий заявил, что он уходит из политики, поэтому написал заявление о прекращении полномочий народного депутата.
Две реплики. Первая: не планирую баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Вторая: планирую в дальнейшем поддерживать ВСУ, социальные и культурные проекты,
– написал нардеп.
Он также отметил, что верит в Украину, а также поблагодарил свою семью, друзей и команду за поддержку.
"Ценю здравый смысл и порядочность!" – резюмировал Довгий.
Стоит отметить, что из-за того, что Олесь Довгий является мажоритарщиком, после того, как Рада проголосует за лишение мандата, в парламенте останутся 398 нардепов.
Кто такой Олесь Довгий
- Олесь Довгий в 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 102 округу (Кировоградская область). Он был внефракционным нардепом.
- Довгий также был членом Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. В Верховной Раде также руководил офисом представителей бизнеса в парламенте.
- Стоит отметить, что нардеп был также и в Верховной Раде VIII созыва. Он был членом комитета по вопросам экономической политики и секретарем депутатской группы "Воля народа".