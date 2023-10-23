100-процентный результат не дается легко: Олещук показал ночную работу ЗРК Hawk по целям врага

В ночь на 23 октября российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе, а также управляемой авиационной ракетой. Силы ПВО продемонстрировали поразительный результат, сбив все цели.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подчеркнул, что такой результат не дается легко. В то же время он отметил, что наши военные будут делать все возможное, чтобы укрепить оборону от угроз с неба.

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Силы ПВО будут в дальнейшем укрепляться

100-процентный результат дается нелегко, и мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону! Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя!

– подчеркнул он.

Николай Олещук показал в работе ЗРК HAWK: смотрите видео

Собственно Николай Олещук отметил, что на видео можно увидеть работу американского ЗРК HAWK, которую он выполнял этой ночью. Эти установки вместе с другими современными зенитными ракетными системами защищают небо от угроз со стороны врага.

Благодарю всех защитников неба за нынешний результат, благодарный за скорость и настойчивость в овладении новыми системами! Усиливаем ПВО, защищаем страну! Вместе – к победе!

– подчеркнул он.

Реакция Офиса Президента

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что россияне не отойдут от тактики энергетического террора. По его словам, враг надеется, что ему удастся сломить нас с воздуха.

Мы же с партнерами укрепляем наше ПВО и ПРО. Лучший ответ на действия россиян – изучение их ударных возможностей, санкции против ВПК и работа с союзниками для ограничения поставок врагу критических компонентов, производство собственных систем ПВО, а также...

– заинтриговал он сначала.

А чуть позже тоже выложил в сеть видео с работой ЗРК HAWK. Он отметил, что Украина больше таких систем получит от Испании благодаря договоренностям Владимира Зеленского с руководством наших союзников. Их удалось достичь во время визита главы государства в Гранаду.

Силы ПВО сбили ночью все цели

Несколькими часами ранее в Воздушных силах отметили, что в ночь на 23 октября российские военные атаковали Украину "Шахедами", управляемой ракетой Х-59, а также беспилотником неустановленного типа.

"Шахеды" запускали с мыса Чауда в Крыму. Их направили по разным направлениям: на южные, восточные и центральные регионы. И по маршруту следования их работала противовоздушная оборона.

С самолета Су-34 запустили ракету Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области. А вот беспилотник неустановленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.

Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены,

– подчеркивают в Воздушных силах.

Речь идет о 13 "Шахедах", 1 Х-59 и 1 ударном БПЛА.