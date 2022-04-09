В Олешках уволились заместители мэра и секретарь горсовета, чтобы не работать на россиян

В городе Олешки Херсонской области уволились двое заместителей городского главы Евгения Рыщука. Также уволился и секретарь горсовета.

Мэр подписал соответствующие заявления. Причиной стала оккупация города россиянами.

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С 9 апреля до даты Победы Украины ответственность за жизнедеятельность общества берут на себя представители РФ и их приспешники,

– сказал Рыщук.

По его словам, он согласовал увольнение заместителей и секретаря. Причина такого решения чиновников – нежелание исполнять обязанности в оккупированном обществе при незаконной власти.

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