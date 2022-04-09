Мер підписав відповідні заяви. Причиною стала окупація міста росіянами.

Читайте також У Чорноморську Одеської області прогримів вибух

З 9 квітня до дати Перемоги України відповідальність за життєдіяльність громади беруть на себе представники РФ та їхні поплічники,

– сказав Рищук.

За його словами, він погодив звільнення заступників та секретаря. Причина такого рішення чиновників – небажання виконувати обов'язки в окупованій громаді при незаконній владі.

Коли може бути новий наступ на Схід: дивіться відео