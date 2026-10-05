20 – 30 километров пешком: как люди бегут из оккупированных Олешек и Голой Пристани

Российские оккупанты устроили блокаду местных жителей в Олешках и Голой Пристани Херсонской области. Уехать оттуда чрезвычайно сложно, но люди делают это из отчаяния.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, там чрезвычайно сложная гуманитарная ситуация. Она стала особенно критической примерно с марта. В населенных пунктах уже были случаи, когда люди умирали от нехватки еды.

Возможно ли выехать из Олешек и Голой Пристани?

Как подчеркнула Вирлич, в течение нескольких месяцев россияне не доставляли еду и лекарства. При этом они заминировали подъезды к обоим городам. Поэтому сейчас единственный вариант покинуть Олешки и Голую Пристань – выходить пешком. Это также опасно, ведь россияне отказываются проводить эвакуацию. Никакого "зеленого коридора" нет.

Люди пытаются выбраться. Для этого они проходят не менее 20–30 километров пешком до ближайшего населенного пункта, где можно хотя бы передохнуть. Затем уже через оккупированный Крым и Россию они едут в Беларусь, откуда есть возможность двигаться дальше. Там огромное количество российских военных, блокпостов и так далее,

– заявила журналистка.

При этом не так много местных жителей решаются уезжать. Многие изнеможены и не готовы отправиться в такой изнурительный путь. Кроме того, для этого нужны деньги, с которыми также проблемы.

Журналистка рассказала о ситуации в Олешках и Голой Пристани: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что Силы обороны недавно провели вторую масштабную операцию по доставке гуманитарной помощи в Олешки. На этот раз с помощью дронов удалось переправить почти 4 тонны продуктов, медикаментов и детских наборов.