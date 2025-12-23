Трагедия в Одесской области: погибли военный и его жена, которая дарила розы освобожденным городам

В селе Трояндовое в Одесской области 20 декабря трагически погибли супруги Ольга и Геннадий Чеботаревы. Ольга была известной цветочницей, а ее муж –военнослужащим.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подругу семьи, цветочницу Наталью Симоненко.

Что известно о трагедии?

Подруга семьи рассказала, что смерть Ольги и Геннадия Чеботаревых стала большой потерей.

С глубокой печалью и невыразимой болью сообщаем, что 20 декабря 2025 года трагически ушли из жизни прекрасные супруги – Ольга и Геннадий Чеботаревы. Это потеря, которую невозможно постичь умом и в которую отказывается верить сердце. Они жили в любви и ушли вместе, оставив после себя пустоту, которую ничем не заполнить..

– написала она.

По словам женщины, Ольга была настоящей опорой для своей семьи, "крепким и одновременно нежным фундаментом, на котором держался весь их мир".

Известно, что семья много лет занималась выращиванием роз. После начала полномасштабного вторжения Геннадий ушел служить в армию, а Ольга продолжила семейное дело самостоятельно. Она передавала саженцы роз в освобожденные и наиболее пострадавшие от российской агрессии города, называя их "розами Победы".

В пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что причиной смерти супругов стало отравление угарным газом. Сейчас правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ольги и Геннадия Чеботаревых. Светлая память!

Трагические потери: последние новости