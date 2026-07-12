"Ее разорвал КАБ вместе с животными": в Дружковке погибла зооволонтер Ольга Кузьменко

11 июля в Дружковке в результате российского авиаудара погибла местная зооволонтер Ольга Кузьменко. Она спасла сотни животных, организовав их эвакуацию. Ценой своей жизни она ездила по разбитым улицам и кормила кошек и собак.

Трагическую новость сообщил писатель и режиссер Александр Качура. Он был лично знаком с волонтершей.

Как погибла зооволонтер Ольга Кузьменко?

Вчера в Дружковке погибла Ольга Кузьменко. Ее разорвал КАБ вместе с животными, которых она кормила,

– рассказал Качура.

По его словам, у волонтерки была "феноменальная любовь к животным". В последний раз он видел женщину на Гавриловском рынке. Там она возле церкви раздавала котят.

Познакомились они еще в далеком 2015 году, когда Качура переехал из Мариуполя в Дружковку. У мужчины не было денег, ведь все имущество он потерял в Донецке. Он искал жилье, а Ольга как раз сдавала его в аренду.

"Говорит: „Понимаю твое положение, есть двухкомнатная без ремонта, в одной комнате мои вещи, давай хотя бы за коммуналку“,

– вспоминает Качура свою первую встречу с волонтеркой.

Режиссер отметил, что Ольга всю жизнь помогала людям и животным, но взамен получила такую ужасную смерть.

Он призвал людей не медлить с эвакуацией, ведь иногда может быть уже слишком поздно.

Напомним, что в начале июля в больнице скончалась 48-летняя херсонская волонтерша Елена Тарасенко. Она более месяца боролась за жизнь после тяжелого ранения, полученного во время российского обстрела Херсона 24 мая. До полномасштабной войны Елена более 25 лет работала водительницей троллейбуса. Во время оккупации Херсона она эвакуировала людей на подконтрольную Украине территорию и спасла около 50 женщин и детей. Также женщина пережила российский плен, где провела восемь дней. У нее остались 85-летняя мать и 21-летний сын.