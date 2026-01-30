Медики совершили чудо: после месяца в коме пришла в себя девочка, которую сбила судья в Харькове

13-летняя Ольга Шевчун, которую в Харькове на пешеходном переходе сбила судья, вышла из комы и находится в реабилитационном центре. Семья рассказывает, что девочка имеет серьезные последствия травм и нуждается в длительной терапии.

Подозреваемую Анну Токмакову – судью Валковского районного суда – пока не взяли под арест. Об этом сообщает Общественное Харьков.

В каком состоянии находится девочка?

Ольга пришла в себя после почти месяца в коме – это произошло ночью 19 января. Сейчас она находится в реабилитационном центре в Харькове, где продолжает восстановление после тяжелых травм.

"В настоящее время мы не очень хорошо говорим, не сидим. У нас не работает правая сторона. Нас ждет долгая и тяжелая реабилитация. Заново ходить, держать ручку, учиться правильно говорить – все это нас ждет впереди. Расхождение в глазах, зрение у нее плохое – у нее все двоится", – говорит мать девочки Анна Максюта.

Мать Оли говорит, что больше всего ждет, чтобы дочка полноценно заговорила, начала двигаться, снова сидела.

Она не сидит, она постоянно лежит. Я надеюсь, что нам помогут здесь, в реабилитационном центре. Я очень рада, что мы из больницы неотложной помощи попали в детскую инфекционную больницу, в реанимацию. Я бесконечно благодарна всему реанимационному персоналу, заведующей реанимации Наталье Вячеславовне. Они просто совершили чудо. Они вытащили моего ребенка. Они сделали очень много,

– говорит мама пострадавшего ребенка.

Помогает ли семье судья?

По словам матери Ольги, первую помощь в виде 40 тысяч гривен после трагедии предоставила подозреваемая судья Алла Токмакова.

Ее адвокаты сообщили, что готовы помогать с лечением и реабилитацией, если семье это понадобится.

Однако официальные решения по компенсациям и покрытия убытков должен принять суд, и мать девочки настаивает, что не отступит от своих требований.

"На сегодня я жду только суда – и суд будет все решать. Все расходы, реабилитацию, все убытки. Это все будет через суд. От своего я не отступлюсь. Извините, но у меня ребенок очень много в настоящее время теряет. Она не занимается, не общается со своими друзьями. У нас уже третья больница", – сказала мать Ольги.

