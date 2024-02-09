У Скабеевой из-за Залужного случился "припадок"

В эфире пропагандистской телепрограммы Ольги Скабеевой приглашенный военный эксперт осмелился похвалить Валерия Залужного. Из-за этого у россиянки случился настоящий "припадок".

Гостем программы стал военный эксперт Константин Сивков, который часто появляется на пропагандистских шоу, передает 24 Канал. Он сразу отметил, что Залужный и украинская армия оказались в сложных условиях, однако достигли значительных результатов.

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Истерика в прямом эфире

"В тех условиях, в которых он оказался, достичь тех результатов..." – Сивков начал свою мысль.

Однако Скабеева была шокирована такой "наглостью" и сразу начала кричать.

"В каких условиях? Давайте его пожалеем! Он с Россией воюет!" – возмущалась пропагандистка.

Сивков, несмотря на крик ведущей, пытался высказать свое мнение.

"В условиях, когда не было господства в воздухе, а господство полностью у России",– сказал он.

Скабеева снова и снова перебивала гостя, продолжая свою истерику.

Залужный – кровавый убийца! Он отдает приказы об убийстве российских солдат! О Боже, нет превосходства в воздухе у Залужного!

– она продолжала свое шоу.

Уже не первая истерика в эфире