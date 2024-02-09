У Скабеевой из-за Залужного случился "припадок"
В эфире пропагандистской телепрограммы Ольги Скабеевой приглашенный военный эксперт осмелился похвалить Валерия Залужного. Из-за этого у россиянки случился настоящий "припадок".
Гостем программы стал военный эксперт Константин Сивков, который часто появляется на пропагандистских шоу, передает 24 Канал. Он сразу отметил, что Залужный и украинская армия оказались в сложных условиях, однако достигли значительных результатов.
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Истерика в прямом эфире
"В тех условиях, в которых он оказался, достичь тех результатов..." – Сивков начал свою мысль.
Однако Скабеева была шокирована такой "наглостью" и сразу начала кричать.
"В каких условиях? Давайте его пожалеем! Он с Россией воюет!" – возмущалась пропагандистка.
Сивков, несмотря на крик ведущей, пытался высказать свое мнение.
"В условиях, когда не было господства в воздухе, а господство полностью у России",– сказал он.
Скабеева снова и снова перебивала гостя, продолжая свою истерику.
Залужный – кровавый убийца! Он отдает приказы об убийстве российских солдат! О Боже, нет превосходства в воздухе у Залужного!
– она продолжала свое шоу.
Уже не первая истерика в эфире
- Ранее Ольга Скабеева уже паниковала в эфире своего пропагандистского шоу. Тогда страх ведущей касался возможной передачи Украине дальнобойных немецких ракет Taurus. Кремлевские пропагандисты боятся, что Силы обороны их просто "закошмарят", если получат новое вооружение. Словно сейчас в России живут вполне себе спокойно.
- Еще одной темой шоу Скабеевой являются систематические истерические угрозы. В частности, ранее она уже обещала "забросать Балтийское море минами". Все из-за того, что Швеция и Эстония поддерживают Украину.