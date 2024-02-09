Гостем програми став військовий експерт Константін Сівков, який часто з’являється на пропагандистських шоу, передає 24 Канал. Він одразу відзначив, що Залужний та українська армія опинились в складних умовах, проте досягли значних результатів.
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Істерика у прямому ефірі
"У тих умовах, в яких він опинився, досягнути тих результатів.." – Сівков почав свою думку.
Проте Скабєєва була шокована такою “нахабністю” та одразу почала кричати.
"В яких умовах? Давайте його пошкодуємо! Він з Росією воює!" – обурювалася пропагандистка.
Сівков, попри крик ведучої, намагався висловити свою думку.
"В умовах, коли не було панування в повітрі, а панування повністю у Росії",– сказав він.
Скабєєва знову і знову перебивала гостя, продовжуючи свою істерику.
Залужний – кривавий убивця! Він віддає накази про вбивство російських солдатів! О Боже, немає переваги в повітрі у Залужного!
– вона продовжувала своє шоу.
Вже не перша істерика в ефірі
- Раніше Ольга Скабєєва вже панікувала в ефірі свого пропагандистського шоу. Тоді страх ведучої стосувався можливої передачі Україні далекобійних німецьких ракет Taurus. Кремлівські пропагандисти бояться, що Сили оборони їх просто "закошмарять", якщо отримають нове озброєння. Начебто зараз у Росії живуть цілком собі спокійно.
- Ще однією темою шоу Скабєєвої є систематичні істеричні погрози. Зокрема, раніше вона вже обіцяла "закидати Балтійське море мінами". Все через те, що Швеція та Естонія підтримують Україну.