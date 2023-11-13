Так звані експерти в студії Ольги Скабєєвої, яка є головною пропагандисткою країни-агресорки, заявили, що Росія "закидає Балтійське море мінами". Причиною погроз стало те, що Швеція та Естонія підтримують Україну, повідомляє 24 Канал.

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Нова порція маячні

215 років не воювали. Скучили? Захотілося? Зрозуміло, що країни, які мають балтійський берег, мають ракети, здатні дістати будь-яку точку в морі. Воно не таке вже й велике. Це ж не буде блокада. Кораблі НАТО не вишикуються там. Це просто будуть ракетні установки,

– видали в Росії.

Вчергове своїми заявами вони довели, що Росія є країною-терористкою. Один з так званих "експертів" додав, що патрулювання кораблів призведе до конфлікту Російської Федерації та НАТО.

Ядерна погроза для країн Європейського Союзу

Один з пропагандистів почав ставити питання жителям Стокгольма та Таллінна, чи треба їм конфлікт з Росією, додавши, що "підводний ядерний вибух на рейді двох міст може їх повністю знести".

Пропагандист пригрозив, що все Балтійське море може бути "закидане" російськими мінами, запевнивши, що цієї зброї у них вдосталь. Та додав, що найближчі 10 років дві країни тільки й робитимуть "розмінування".

Дуже дивно звучать ці заяви від країни, де російські солдати не мають ні спорядження, ні зброї, а тим більше вимушені лікувати поранення жіночими засобами гігієни.

Крім того, він заявив, що конфлікт НАТО та Росії має один єдиний результат – "ядерну війну".

Певно Росію не може заспокоїти той факт, що нашій державі допомагають західні лідери, тому і вдаються до гучних заяв і залякуванням всього світу. Проте, варто усвідомити, що така тактика і погрози залишаться в Росії тільки словами.

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