Головний маразматик російського телебачення Владімір Соловйов, відповідно до пропагандистських методичок, з усіх сил намагається пов'язати військову допомогу Україні з агресією Третього Рейху проти СРСР. Але зробити це без казенного виття йому не дозволяють запити аудиторії.

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Про що істерять російські пропагандисти

Пропагандист "Росія 24" влаштував двохвилинну перепалку з іншим актором, про те, чи "винні" звичайні німці в тому, що їхній уряд допомагає Україні зброєю. Очевидно, в такий спосіб російська пропаганда намагається "дзеркалити" західні дискусії про те, чи винні росіяни в злочинах "путінського режиму".

"Хто постачає зброю: народ чи влада? Хто поставляє зброю: народ чи влада?!" – допитувався в "експерта" Соловйов.

"А хто зараз веде цю війну? Хто відповідальний за те, щоб постачати німецькі танки?!" – підтакує йому спікер, намагаючись перекричати ведучого.

Огляд російської пропаганди від 24 Каналу: дивіться відео

"Я відповім на це питання: війну веде німецька влада, яка незабаром буде знищена. Її веде Меркель! Веде її Шольц!! Ми спалимо їх усіх, ми спалимо усі "Леопарди" – і Берлін буде горіти!!!" – впав у істерику Соловйов.

На заперечення, що такий сценарій не є реалістичним, пропагандист не заспокоївся, а почав стверджувати, що німецьку столицю "спалять мусульмани або совєцькі воїни-освободітєлі". Хоча ще влітку після початку українського наступу Соловйов намагався попускати своїх спікерів, які мріяли про те, щоб "дійти до Львова".

Це вкотре свідчить, що пропагандистські передачі росіян – не більше, аніж дешева постановка.

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