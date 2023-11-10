У черговому "витворі" кінематографії окупанти не приховують та навпаки показують його "пустоголовість". Такими думками з 24 Каналом поділився депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, додавши, що це росіян абсолютно влаштовує, адже саме такі "лідери" їм потрібні.

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Що відомо про фільм

Підконтрольне Кремлю інтернет-видання "Readovka" випустило фільм до річниці загибелі колаборанта Кіріла Стрємоусова – "Кирилица Стрємоусова".

Кирило Стрємоусов – неоднозначна та незрозуміла постать в історії двох країн,

– пишуть в описі до фільму.

У фільмі показують архівні кадри із довоєнного життя зрадника та записи, які були зняті під час окупації Херсонської області російськими військовими.

Зауважте! Стрємоусов "загинув" у дорожньо-транспортній пригоді 9 листопада 2022 року в районі Нової Каховки – за два дні до деокупації Херсона від російських загарбників. Поховали Стрємоусова буцім у Сімферополі. Нещодавно, 18 жовтня, суд Одеси засудив зрадника до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Крім того, у сюжет вставили розповіді кількох осіб: його помічника Сергія Мороза, голови окупаційної обласної Думи Тетяни Томіліної та в.о. Управління інформаційної політики окупаційної адміністрації Херсонської області Євгена Брикова.

За словами військовослужбовця ЗСУ, здебільшого всі гауляйтери на окупованій території Херсонщини схожі на Стрємоусова. Зокрема, так званий глава Каховки Павло Філіпчук.

Його усі в Каховці називали "Паша-банан", бо він був відомий танцями з бананом і різними формами того, як його їсти,

– наголосив Сергій Хлань.

Тому російським пропагандистам залишається лишень знімати подібні "документальні фільми" для прибічників Кремля, адже на більше окупанти просто не спроможні.

Інформаційний тиск на херсонців

Хлань зауважив, що росіяни відбирають у херсонців супутникове обладнання та блокують будь-яку інформацію. Противник пропонує місцевим цифрове російське телебачення. Особливо рейди посилилися у районі Олешок Херсонської області.

Окупанти дають обладнання, щоб люди могли сприймати сигнал пропагандистського російського телебачення. І, відповідно, знищують все обладнання, де можна приймати альтернативне. Тиск, зокрема інформаційний, триває на окупованій території,

– зазначив Сергій Хлань.

Погрожують відбирати майно

Хлань зазначив, що росіяни на кожному блокпості окупованої території зупиняють автівки з українською реєстрацією. Навіть починають лякати власників, що невдовзі будуть вилучати авто на штрафмайданчики.

Хлань про методи пропаганди росіян на Херсонщині: дивитися відео

У селі Стрілкове Херсонської області окупанти забрали та порвали український паспорт пенсіонерки, сказавши буцім "вам тепер він більше не потрібний". У такий спосіб, противник намагається змусити українців отримувати російські паспорти.

Тиск на наших людей постійний. Він періодично посилюється у тому, що окупанти роблять обходи по домівках і шукають якісь електронні пристрої, шукають листування з підконтрольною частиною України,

– пояснив депутат Херсонської обласної ради.

Ба більше, ворог погрожує людям вилучити майно, якщо ті не перереєстрували його за російським законодавством.

Наразі росіяни селяться у покинутих квартирах та помешканнях, які розташовані на узбережжі річки Дніпро, зокрема у Каховці та Новій Каховці. Також окупанти переміщуються з літніх позицій у підвали жилих багатоповерхівок, аби прикриватися за цивільними.

Ситуація на окупованій території України