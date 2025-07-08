Министр отреагировала на креатив команды TikTok. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Стефанишиной в Facebook.

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Стефанишина отреагировала на шутку

На опубликованном видео на аккаунте Министерства юстиции у сотрудников спросили, какая заставка у них стоит на телефоне. Все они показали главное фото с изображением руководительницы ведомства Стефанишиной. Однако пользователи сети не восприняли такую шутку и негативно отреагировали на видео. Многие осудили такое "подхалимство". Но были и те, кто все же воспринял шутку.

Часть комментариев под шуточным видео Минюста / Скриншоты

Интересно, что ролик с аккаунта не удалили и сейчас он является самым популярным. На нем уже 64,4 тысячи просмотров и 672 лайка.

В ведомстве хотели запустить новый тренд в TikTok: смотрите видео

Из-за волны хейта Ольга Стефанишина и сама отреагировала на шутку коллег.

Очень люблю коммуникационную команду Минюста, честно. Как вы могли понять, у Минюста появился ТикТок, и там уже много полезной информации, кроме кринж-видео о фотках на заставке,

– написала министр.

Свою шутку объяснили также авторы видео. Они отметили, что решили пошутить и создать новый тренд. На новом видео ведомства сотрудники показали новые заставки – с символикой Минюста.

Напомним, в сети распространили слухи, что Ольга Стефанишина может стать новым послом Украины в США. Однако чиновница опровергла эту информацию и сказала, что она не обсуждала с правительством или парламентом эту тему. Однако сейчас Стефанишина планирует сосредоточиться европейской интеграции Украины и реформах в сфере верховенства права.