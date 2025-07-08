Министр отреагировала на креатив команды TikTok. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Стефанишиной в Facebook.
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Стефанишина отреагировала на шутку
На опубликованном видео на аккаунте Министерства юстиции у сотрудников спросили, какая заставка у них стоит на телефоне. Все они показали главное фото с изображением руководительницы ведомства Стефанишиной. Однако пользователи сети не восприняли такую шутку и негативно отреагировали на видео. Многие осудили такое "подхалимство". Но были и те, кто все же воспринял шутку.
Часть комментариев под шуточным видео Минюста / Скриншоты
Интересно, что ролик с аккаунта не удалили и сейчас он является самым популярным. На нем уже 64,4 тысячи просмотров и 672 лайка.
В ведомстве хотели запустить новый тренд в TikTok: смотрите видео
Из-за волны хейта Ольга Стефанишина и сама отреагировала на шутку коллег.
Очень люблю коммуникационную команду Минюста, честно. Как вы могли понять, у Минюста появился ТикТок, и там уже много полезной информации, кроме кринж-видео о фотках на заставке,
– написала министр.
Свою шутку объяснили также авторы видео. Они отметили, что решили пошутить и создать новый тренд. На новом видео ведомства сотрудники показали новые заставки – с символикой Минюста.
Напомним, в сети распространили слухи, что Ольга Стефанишина может стать новым послом Украины в США. Однако чиновница опровергла эту информацию и сказала, что она не обсуждала с правительством или парламентом эту тему. Однако сейчас Стефанишина планирует сосредоточиться европейской интеграции Украины и реформах в сфере верховенства права.