Міністерка відреагувала на креатив команди TikTok. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Стефанішиної у Facebook.

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Стефанішина відреагувала на жарт

На опублікованому відео на акаунті Міністерства юстиції у співробітників запитали, яка заставка в них стоїть на телефоні. Усі вони показали головне фото з зображення очільниці відомства Стефанішиної. Однак користувачі мережі не сприйняли такий жарт і негативно відреагували на відео. Багато хто засудив таке "підлабузництво". Але були й ті, хто все ж сприйняв жарт.

Частина коментарів під жартівливим відео Мін'юсту / Скриншоти

Цікаво, що ролик з акаунту не видалили і наразі він є найпопулярнішим. На ньому вже 64,4 тисячі переглядів та 672 лайки.

У відомстві хотіли запустити новий тренд в TikTok: дивіться відео

Через хвилю хейту Ольга Стефанішина й сама відреагувала на жарт колег.

Дуже люблю комунікаційну команду Мінʼюсту, чесно. Як ви могли зрозуміти, у Мін’юста з’явився ТікТок, і там вже багато корисної інформації, окрім крінж-відео про фотки на заставці,

– написала міністерка.

Свій жарт пояснили також автори відео. Вони зазначили, що вирішили пожартувати та створити новий тренд. На новому відео відомства працівники показали нові заставки – із символікою Мінʼюсту.

Нагадаємо, в мережі поширили чутки, що Ольга Стефанішина може стати новим послом України у США. Однак посадовиця заперечила цю інформацію та сказала, що вона не обговорювала з урядом чи парламентом цю тему. Однак зараз Стефанішина планує зосередитися європейській інтеграції України та реформах у сфері верховенства права.