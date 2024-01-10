В Киеве нашли мертвой экс-замгенпрокурора, в соседней квартире было тело ее дочери

В Киеве нашли мертвой Ольгу Колинько – экс-замгенпрокурора. В соседней квартире обнаружили тело ее дочери.

Тело Ольги Колинько обнаружили 10 января. Это произошло, когда работники ЖЭКа и полицейские открыли дверь в ее квартиру. Тревогу забили соседи женщины – по стояку начала течь вода, а дверь в квартиру никто не открывал.

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Когда в помещение наконец удалось попасть, Колинько уже была мертва. Известно, что женщина болела и долго не выходила из дома. Весь нужный уход ей предоставляла дочь Ярослава. Она жила в соседней квартире.

Вскоре после того как правоохранители обнаружили тело Колинько, нашли мертвой и Ярославу. Обстоятельства трагедии устанавливают.

Что известно об Ольге Колинько

В течение 2001 – 2003 годов Колинько возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме. Кроме того она была одним из главных следователей по делу Павла Лазаренко – одиозного экс-премьера Украины.

Также за время своей карьеры Колинько вела дела против:

Александра Ткаченко – экс-вице-спикера;

Ефима Звягильского – временного сменщика Кучмы в должности премьер-министра Украины;

Александра Мороза – личного помощника главы Верховной Рады.

Также Колинько обвинила экс-генпрокурора Святослава Пискуна в параллельной коммерческой деятельности во время работы на посту генерального прокурора. Женщине предрекали должность генпрокурора. Однако этого так и не случилось.