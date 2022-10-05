Это повысило эффективность: как появилась идея переделать "Смерч" в украинскую "Ольху"

Ракетный комплекс "Ольха" – это модернизация "Смерча". Серийное производство этого вооружения разработало конструкторское бюро "Луч".

Об этом для 24 канала рассказал глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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"Это один из положительных и успешных примеров попытки вхождения в ракетное вооружение КБ "Луч" на современном этапе. Идея в том, чтобы сначала повысить эффективность применения РСЗО БМ-30 "Смерч" путем создания, либо модернизированной, либо новой корректируемой новой украинской ракеты и может наводиться на конкретные цели по GPS", – отметил Чмут.

"Ольха-М" не успела пройти государственные испытания

По словам Чмута, говорится о фактически превращении оружия, поражающего определенные плоскости, в более точную. Он отметил, что "Ольха-М" позиционировалась как комплекс с увеличением до 110 км дальности. Обычная "Ольха" – это 70 километров.

"Ольху" приняли на вооружение и производили серийно, закупали в небольших количествах, к сожалению. "Ольха-М", по состоянию на 24 февраля, была на этапе государственных испытаний, которые проходили не очень удачно из-за определенных технических проблем с комплексом,

– рассказал военный эксперт.

Обратите внимание – разговор с Тарасом Чмутом: смотрите видео

Он добавил, что из-за полномасштабного вторжения и возможности производства изменились. Расположенные в разных городах заводы по изготовлению порохов, сбора ракет уже не функционируют, поскольку либо получили ракетные удары, либо нарушилась кооперация, либо были оккупированы.

Почему США не предоставляют ATACMS

Чмут объяснил, что США пока не предоставляют Украине ракеты ATACMS из-за "возможной реакции России в виде ядерного удара". Однако эксперт добавил, что эта причина не касается отказа Вашингтона поставлять танки Abrams.

"Это совершенно разные типы вооружений, которые по-разному влияют на ход боевых действий. Танком вы не будете работать по территории РФ, временно оккупированных территориях Украины. Танком вы не будете стрелять по Севастополю, а из ATACMS можете", – отметил Чмут.