"Ольхой" по оккупантам: уничтожены десятки единиц бронетехники и систем ПВО

Чтобы прогнать оккупантов из Украины, наши военные используют тактический ракетный комплекс "Ольха". Оружие уже принесло врагу достаточно разрушений.

С начала войны Вооруженные силы Украины совершили около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 "Ольха".

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Подтверждены факты уничтожения десятков единиц российской бронетехники, систем ПВО, средств РЭБ, а также мобильных командных пунктов.

Что такое "Ольха"

Это украинский тактический ракетный комплекс с корригированным боеприпасом калибра 300 миллиметров. Оружие разработано на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". "Ольху" приняли на вооружение украинской армии в 2018 году.

Источник: Это украинский тактический ракетный комплекс с корригированным боеприпасом калибра 300 миллиметров. Оружие разработано на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". "Ольху" приняли на вооружение украинской армии в 2018 году.Источник: Википедия

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