Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, – "Схемы"

Народный депутат и постоянный "житель" списка Forbes Вадим Новинский непублично посещал Офис Президента. Журналисты "Схем" установили, что это произошло 27 мая.

Вадим Новинский – внефракционный депутат Верховной Рады, состояние которого достигает 1,4 миллиарда долларов. Ранее он был членом "Партии регионов" и фракции "Оппозиционного блока" в парламенте прошлого созыва.

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"Схемы" зафиксировали, как Новинский посещал Офис Президента

Новинский непублично приезжал в ОП

Вадим Новинский, и это зафиксировали журналисты, выезжал с территории Офиса Президента 27 мая. Он сделал это на автомобиле с номерными знаками, закрепленными за другим транспортным средством (их еще называют "номерами прикрытия").

Toyota Camry выехала из ОП и подъехала к бронированной машине марки Mercedes, которая стояла на Банковой в сопровождении охраны. Из авто Toyota вышел Вадим Новинский – и пересел в Mercedes. Далее обе машины уехали с Банковой.

Происходило все у ворот в Государственное управление делами, которые есть, как пишут "Схемы", являются "тайным заездом" в ОП.

Mercedes этот зарегистрирован на компанию Новинского. А вот Toyota имела "знаки прикрытия". В реестре автотранспортных средств они закреплены за другой машиной – марки Honda.

В Офисе Президента визит Новинского подтвердили

В ОП подтвердили, что в тот день Новинский приезжал на Банковую, где встречался с советником руководителя Офиса Михаилом Подоляком – "в рамках процесса уточнения коммуникационной стратегии по межконфессиональному диалогу".

Как прокомментировал ситуацию сам депутат

Вадим Новинский также подтвердил встречу на Банковой, но отказался сообщать подробности.

Как правило, когда я посещаю Офис Президента или какие-то другие места, Кабинет Министров или министерства... Ну, есть какие-то вещи, которые напоказ не делаются, и о них говорить нельзя,

– сказал он.

Также Новинский объяснил, почему ехал на авто с "номерами прикрытия": "Я ни от кого не скрываюсь. Я просто приехал с товарищем – и потом на этой машине выехал. Вот и все". В Офисе Президента по этому поводу комментариев не было.

Непубличный визит Новинского в ОП – это "не нарушение действующей политики"

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский – восьмой в списке самых богатых украинцев в рейтинге Forbes, опубликованном в 2021 году. В прошлом году его состояние оценили в 810 миллионов долларов, а в этом – в 1,4 миллиарда.

Буквально за неделю до непубличного визита Новинского президент Зеленский во время пресс-конференции в очередной раз подчеркнул, что государство держит курс на деолигархизацию.

Впоследствии на сайте Рады появился соответствующий законопроект, ныне широко обсуждаемый общественностью. В нем указано, что должностные лица должны отчитываться о встрече с олигархами.

Законопроект еще не стал законом, но государственная политика в этой сфере – известна. Однако в Офисе Президента не считают, что в визите к ним Новинского было что-то не так.

На указанной встрече не было лиц, уполномоченных на принятие государственных решений, поэтому оснований для каких-либо предположений относительно нарушений действующей политики нет,

– заявили там.

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