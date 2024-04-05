ВАКС приговорил олигарха-беглеца Александра Онищенко к 15 годам лишения свободы

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего народного депутата Александра Онищенко в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств. Экс-нардеп уже длительное время скрывается за границей.

О решении суда сообщает Центр противодействия коррупции и НАБУ.

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Онищенко назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесли судьи Леся Федорак, Виктор Маслов и Игорь Строгий,

– говорится в сообщении.

У САП отмечают, что Онищенко признали виновным в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

Следствием "газовой схемы" стали убытки государству в размере около 3 миллиардов гривен.

В чем суть "газового дела" против Онищенко В июле 2018 года НАБУ завершило расследование производства. По версии следствия, он создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 миллиарда гривен на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб на более 740 миллионов гривен. К "газовой схеме" причастны 29 человек. Расследование в отношении еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них уже направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе Онищенко, находятся в розыске.

Онищенко скрывается за границей