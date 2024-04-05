Про рішення суду повідомляє Центр протидії корупції та НАБУ.
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Онищенку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий,
– йдеться у повідомленні.
У САП зазначають, що Онищенка визнали винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".
Наслідком "газової схеми" стали збитки державі у розмірі близько 3 мільярда гривень.
У чому суть "газової справи" проти ОнищенкаУ липні 2018 року НАБУ завершило розслідування провадження. За версією слідства, він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 мільярда гривень на реалізації природного газу. У результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на понад 740 мільйонів гривень. До "газової схеми" причетні 29 осіб. Розслідування щодо ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти щодо них уже направлено до суду. Сім підозрюваних, у тому числі Онищенко, перебувають у розшуку.
Онищенко переховується за кордоном
- У грудні 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, але у травні 2020 року німецький суд відхилив прохання України про його екстрадицію. У 2020 році Німеччина відмовила Онищенкові в притулку і попросила виїхати.
- У 2021 році він отримав громадянство Росії. Тепер він виступає за збірну Росії із кінного спорту.
- Також у ЗМІ була інформація, що у 2022 році Онищенко отримав громадянство Північної Македонії.