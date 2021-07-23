Олигархам стоит превращаться в аристократию, – Милованов

Владимиру Зеленскому стоит как-то "разьякорить" олигархическую систему, чтобы они имели меньше политического влияния и не покупали голоса. Кроме того, олигархи могут еще принести пользу обществу.

Об этом в программе "Первые лица" на 24 канале рассказал советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Тимофей Милованов. Стоит уменьшить олигархическое влияние, политический лоббизм и угрозы в парламенте.

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Парламентом руководят 5 олигархов

Он подчеркнул, что видел изнутри немало критических голосований, которые в последний момент неожиданно проходили или не проходили голосования. Это должно прекратиться, потому что это тогда не демократия, где украинцы избрали политические партии, президента, министров через парламент, а фактически избрали ширму. Это больше похоже на ширму. На самом деле парламентом руководят 5 человек.

Эти 5 человек – это не аристократия. Если так происходит, это олигархат. Думаю, нашим олигархам пора превращаться в аристократию,

– заявил Милованов.

По его словам, депутаты уже выросли из того, что им нужно "драться на улице" и могут строить государство благодаря своим деньгам. Возможно, им стоит исправлять ошибки, однако это должно приносить пользу обществу, а не чиновнику. На политическом уровне это четкий сигнал.

Что надо знать о деолигархизации? В парламенте 1 июля В парламенте 1 июля поддержали в первом чтении законопроект Владимира Зеленского. Документ №5599 предусматривает предотвращение угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни. Кроме того, в Украине создадут реестр олигархов.

Будет ли ответ олигархов

Милованов отметил также, что украинские олигархи являются игроками с опытом. Возможно, от них будет ответ на деолигархичный закон. Хорошей стратегией было бы "не идти сразу большим фронтом на всех", а действовать постепенно.

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Например, до конца решить вопрос с Виктором Медведчуком. Стоит начинать с того, по кому легче "ударить". В этой борьбе властям главное иметь поддержку от людей.

Полное интервью с Тимофеем Миловановым в программе "Первые лица" на 24 канале смотрите в 20:00 во вторник, 27 июля.