С олигархами не надо бороться, у нас другой подход, – Новиков
Источник:24 канал
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Он сказал, что под соответствующий документ должен быть план.
Таким планом является антикоррупционная стратегия. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.
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О чем говорится в антикоррупционной стратегии
По его словам, с олигархами не стоит бороться. К ним должен быть совершенно другой подход.
Мы считаем в НАПК, что с олигархами надо не бороться. Почему? У нас другой подход к этому. Мы уверены, что олигархи как лица, которые влияют на власть, имеют этот мотив только потому, что если не они захватят власть, то кто-то другой,
– отметил Новиков.
Он отметил, что антикоррупционная стратегия приводит четкий план, как сделать равные правила для всех и лишить олигархов мотивов захватывать власть. Такой способ, по его мнению, гораздо эффективнее.
Соответствующая стратегия, как отметил глава НАПК, содержит ответы на все вопросы по преодолению коррупции. Основные из них:
- завершение судебной реформы;
- внедрение инструментов проверки отчетов политических партий;
- эффективная система финансового контроля, проверки деклараций.
Новиков: Коррупция и олигархическое влияние – почти синонимы
Новиков отметил, что в целом законопроект об олигархах может снизить уровень коррупции. "Коррупция – это использование власти в собственных интересах. Олигархическое влияние – это использование власти в собственных интересах. Это почти синонимы", – отметил он.
"Мы занимаемся тем, что устанавливаем правильность или неправильность деклараций. И устанавливаем, есть ли у человека активы, оформленные на других лиц. Это непосредственно наша функция", – добавил глава НАПК.
Коротко о законопроекте Зеленского об олигархах
- Именно Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о статусе олигархов.
- Уже в июне документ передали в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, чтобы его рассмотрели.
- Дмитрий Разумков заявил, что вероятно законопроект рассмотрят раньше, чем ожидали.